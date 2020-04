Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: une armada de jobistes étudiants pour sauver de nombreuses entreprises

Le coronavirus en Belgique et le confinement mis en place il y a plus de deux semaines pour limiter l'épidémie a transformé momentanément la société belge. Suivez ici les dernières informations relatives à la situation sanitaire, aux mesures de lutte contre l'épidémie et aux conséquences socio-économiques du confinement, mais aussi le bilan de ces dernières 24 heures.

Jobistes étudiants, bataillon de renfort des secteurs vert et des soins de santé



Une entreprise sur cinq des secteurs agricoles et des soins de santé compte sur le renfort des étudiants jobistes durant les vacances de Pâques afin de pallier le manque de personnel causé par la crise du coronavirus, ressort-il vendredi d'une enquête réalisée par le prestataire de services RH Acerta. La cotisation sociale due étant relativement faible, le contrat de travail étudiant représente un intérêt financier considérable pour les employeurs (En savoir plus).

Un groupe d'experts pour faire la clarté sur le port du masque

La mission de ce groupe d'experts est de faire la clarté sur le port du masque, écrit vendredi L'Echo, se basant sur un document émanant du Risk Management Group.

Rapatriement d'Européens, dont des Belges, depuis le Pérou vers la France



Des ressortissants français, allemands, danois, espagnols et belges bloqués au Pérou à la suite de la fermeture des frontières ont été rapatriés vers la France jeudi soir, a annoncé l'ambassade de France (En savoir plus).

Un milliard pour les assurances-crédits ?

La crise actuelle augmente le risque de factures impayées et les assureurs-crédit, qui assurent les entreprises contre le non-paiement des factures, craignent un déluge de défaillances. Afin de les empêcher de réduire leurs activités et d'éviter un blocage de l'économie, des analyses sont en cours pour voir si le gouvernement peut prendre une partie du risque à son compte. Selon certaines sources, le gouvernement fédéral et la Banque nationale discutent depuis plusieurs jours avec le secteur d'un accord pour un milliard d'euros.

Les résidents de maisons de repos qui ont besoin d'oxygène resteront à l'hôpital



Les résidents de maisons de repos qui sont hospitalisés et qui ont toujours besoin d'un apport d'oxygène pour respirer resteront à l'hôpital tant que cette assistance est nécessaire, a indiqué jeudi la ministre de la Santé, Maggie De Block, en séance plénière de la Chambre. Plusieurs députés se sont inquiétés de la situation alarmante dans les maisons de repos, souvent livrées à elles-mêmes pour gérer la pandémie et parfois devenues des foyers de contamination. Ne pas y renvoyer les malades qui ont besoin d'oxygène soulagera ces institutions.

La Capac n'a jusqu'ici payé que moins de la moitié des allocations de chômage temporaire

La Capac, la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, n'a jusqu'ici payé que 70.000 des quelque 200.000 demandes d'allocations de chômage temporaire pour cause de coronavirus qui lui ont été soumises en mars. La crise du coronavirus a considérablement augmenté l'afflux de demandes. En temps normal, la Capac représente 12% des paiements d'allocations de chômage. "Sur base de chiffres provisoires, cela a maintenant doublé", souligne la porte-parole de la Caisse auxiliaire. Pour faire face à l'afflux de travail, la Capac s'est réorganisée et a reçu le concours de quelque 120 fonctionnaires d'autres services publics.