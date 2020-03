Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: une distribution de masques aux infirmiers à domicile désastreuse?

Le coronavirus en Belgique impacte le quotidien de millions de personnes à travers la planète. Vous retrouverez ici les dernières informations liées à sa propagation sur le territoire belge.

"Capharnaüm" dans la distribution de masques aux infirmiers à domicile

La distribution des masques au secteur des soins infirmiers à domicile s'est déroulée les 25 mars "dans un capharnaüm le plus total", dénonce mercredi soir la Cellule de crise infirmière, qui regroupe plusieurs associations d'infirmiers indépendants (FIIB, AIIB, CIFI...). Les listes des prestataires se sont révélées inexactes.

"Dans de nombreuses régions les listings sont obsolètes, des prestataires retraités ou décédés sont

encore inscrits, des infirmiers actifs ne s'y trouvent pas, et le nombre de masques (50 par infirmier) ne

correspond pas au nombre de prestataires", signale la cellule par voie de communiqué. Si bien que "les acteurs de première ligne non répertoriés ne recevront pas de matériel de protection", met en garde le secteur.

La cellule note que des infirmiers de terrain ont pris l'initiative de réactualiser la liste des prestataires, mais déplore que "les gouverneurs de province refusent de s'y référer". Un cadastre est pourtant réclamé depuis plus de 10 ans, pointent encore les associations d'infirmiers indépendants. "Le secteur des soins infirmiers à domicile en a plus qu'assez!", grondent les prestataires dans le communiqué de presse.

La police veut des règles plus claires sur la pratique des activités extérieures

La police demande des directives plus claires au Conseil national de sécurité sur la pratique du vélo, les promenades et la course à pied, sujets à interprétations diverses depuis l'instauration du confinement, écrivent jeudi De Standaard et Het Nieuwsblad.

La Chambre va octroyer ce jeudi au gouvernement Wilmès des pouvoirs spéciaux

La Chambre accordera jeudi au gouvernement les pouvoirs spéciaux pour lui permettre de prendre rapidement des mesures face à la pandémie de coronavirus. Dix partis ont cosigné une proposition de loi qui sera soumise au vote de la séance plénière dans l'après-midi.

135.000 indépendants ont demandé un revenu de remplacement

Environ 135.000 indépendants ont introduit une demande pour bénéficier d'un revenu de remplacement, avance le ministre fédéral des Indépendants et des PME, Denis Ducarme, dans L'Echo jeudi.

La commune limbourgeoise de Bocholt va fermer un passage frontalier vers les Pays-Bas

La commune de Bocholt en province de Limbourg va fermer un passage frontalier avec les Pays-Bas jeudi à minuit. Seul un passage restera ouvert dans la commune pour accéder au pays voisin. La police locale va y procéder à des contrôles stricts dans le cadre des mesures prises pour endiguer la pandémie de coronavirus Covid-19.

Des prisonniers ont refusé de réintégrer leurs cellules à Leuze-en-Hainaut



Certains prisonniers de la prison de Leuze ont refusé de réintégrer leurs cellules mercredi en fin d'après-midi. Les détenus récalcitrants réclament le téléphone gratuit et plus de produits de cantine. La police a été appelée sur place.

Les Fablabs wallons développent des prototypes pour lutter contre le Covid-19

Les laboratoires de fabrication numérique et de prototypage (Fablabs) wallons se mobilisent face au covid-19. Un prototype de respirateur sera présenté jeudi par le Makilab de Louvain-la-Neuve et un autre de pousse seringue (PSE) est en cours de développement au Trakk, le hub créatif de Namur, ont annoncé mercredi leurs représentants.

L'UZ Brussels fait des scans des poumons à tous ses nouveaux patients



Tous les patients de l'UZ Brussels sont soumis, depuis lundi, à un scan des poumons dès leur arrivée pour détecter des signes éventuels d'infection au Covid-19, selon une information diffusée mercredi par Bruzz et confirmée par la porte-parole de l'hôpital Gina Volkaert. Ces scans sont réalisés depuis 15 jours sur les patients présentant des symptômes du Covid-19. "Ces scans CT des poumons permettent de voir de manière immédiate s'il y a des infections visibles dans les poumons", explique Gina Volkaert.

