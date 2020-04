Coronavirus en Belgique: des groupes sanguins protègent-ils plus du virus que les autres ?

Chaque jour, Amélie Schildt répond à vos questions à propos du coronavirus dans le RTL INFO 13H. Ce mercredi, Valérie pose cette question: "Y a-t-il des groupes sanguins qui protègent plus du virus que les autres ?"

Selon une étude chinoise, les personnes du groupe sanguin O ont 33% de risque en moins d'être touchées par le Covid-19. Un résultat obtenu d'après les statistiques collectées sur un échantillon de 2100 personnes infectées par le virus, issues de trois hôpitaux de Wuhan et Shenzhen. Parmi ces personnes, 10% étaient décédées. Les chercheurs chinois ont ensuite comparés avec 3700 habitants de Wuhan non infectés. Par contre, les personnes du groupe sanguin A ont un risque significativement plus élevé d'être atteints.

"A ce stade, cette étude chinoise n’a pas été validée par la communauté scientifique internationale. C’est une première étude, nous n’avons pas encore le recul nécessaire en Belgique sur base de nos chiffres pour pouvoir valider ou invalider cette étude. Par contre, les experts considèrent qu’elle est plausible car en 2003 face à l’épidémie de SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) on avait déjà observé des similitudes", indique Amélie Schildt.

"Il ne faut toutefois pas en tirer des conclusions hâtives. Le danger serait de se dire que comme je suis du groupe O, je suis protégé et tout va bien", souligne la journaliste.