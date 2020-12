Coronavirus en Belgique: dès janvier, les contacts à haut risque seront testés deux fois au lieu d'une

La Belgique prépare sa nouvelle stratégie de test qui sera mise en place dès le mois de janvier. On testera les contacts à haut risque dès le début de la quarantaine et 7 jours plus tard. Les fonctions critiques et essentielles (qui sont encore à déterminer) seront également testées à intervalle régulier.

Cela sera possible car la Belgique n’utilise pas toute sa capacité de test. Depuis que les centres de tests sont rouverts aux asymptomatiques, le nombre de test effectué n’a pas augmenté. 30.000 tests en moyenne par jour. Loin des 80.000 du 21 octobre dernier. Pour les spécialistes, il faudrait que les asymptomatiques reviennent se faire tester, pour réactiver le traçage.

En moyenne 4800 appels sont donnés par jour par 1618 appelants pendant la semaine et 1469 le week-end. Les personnes appelées donnent le nom de 2 contacts et demi en moyenne. Il y a un peu plus d'appels depuis la reprise des tests des patients non symptomatiques.