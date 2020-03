Coronavirus en Belgique: des malfrats volent chez des personnes âgées, le modus operandi généralement similaire

La police de Bruxelles-Nord appelle les personnes âgées à être vigilantes pour se prémunir de vols à leur domicile, a indiqué la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere) mardi sur Facebook.

La police fait valoir que des cas de vols par ruse ciblant des personnes âgées ont été rapportés dans plusieurs zones du pays. Le modus operandi est généralement similaire. Une ou plusieurs personnes se rendent chez une personne âgée au motif de vérifier sa situation conformément aux mesures fédérales relatives au Coronavirus (Covid-19). Une fois la confiance de la personne âgée gagnée, ces individus entrent dans la maison et volent ce qu'ils peuvent, notamment de l'argent et des bijoux.La police déplore que la crise du Covid-19 soit l'occasion pour certaines personnes mal intentionnées de s'attaquer aux plus faibles et vulnérables dans la population. Elle appelle en conséquence les personnes âgées à être vigilantes et à ne pas laisser entrer des étrangers dans leur logement. La police conseille d'avertir immédiatement ses services en cas de suspicion quelconque.

