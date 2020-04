Coronavirus: des lignes de production belges de masques chirurgicaux et FFP2 prévues

Deux entreprises flamandes vont lancer ensemble, à court terme, une ligne de production de masques chirurgicaux et de masques FFP2, essentiels dans le secteur des soins de santé dans le cadre de la gestion de l'actuelle pandémie de Covid-19. L'annonce est faite mardi par le ministre Philippe De Backer, en charge de la taskforce censée gérer l'approvisionnement en matériel de protection. Un premier projet wallon en la matière existe déjà depuis plusieurs semaines, qui lui aussi devrait bientôt se concrétiser.

Deux entreprises flamandes choisies

Si la production ira en premier lieu aux professionnels des soins de santé, suivant les priorités de répartition établies par le Risk Management Group, elle pourra dans un second temps servir à la population dans son ensemble, dans le cadre d'un déconfinement progressif, entend-on du côté du cabinet De Backer. Il est en effet attendu que l'on conseille à tout un chacun de porter un masque lors des sorties, dans le cadre d'une future "stratégie de sortie" des actuelles mesures de confinement. "La première entreprise dont il est question dans l'initiative fédérale est Van Heurck, producteur de vêtements de protection, dont le siège social et le département R&D se trouvent à Anvers mais les unités de production en Tunisie. La seconde est ECA, basée à Assenede en Flandre orientale. Cette entreprise développe et produit des revêtements pour les habitacles de voitures (revêtements en cuir pour sièges, tapis de sol, etc).

Mieux vaut prévenir que guérir

Les deux sociétés vont se lancer rapidement dans la production de masques chirurgicaux. D'ici à quelques semaines, elles devraient avoir, en Belgique, quatre machines pour la production de masques chirurgicaux, et une autre permettant de fabriquer des masques FFP2. Un accord a déjà été passé avec les autorités fédérales pour leur réserver une grande part de la production, répond le cabinet du ministre De Backer, interrogé mardi. La capacité totale des cinq machines est de 190 millions de masques chirurgicaux (45 par machine et par an) et 10 millions de masques FFP2 par an. "Cela nous permet de prévoir, le cas échéant, des masques chirurgicaux de haute qualité pour l'entièreté de la population belge", affirme le ministre De Backer, cité dans un communiqué. "Nous sommes déjà en concertation avec Bpost pour la distribution". Côté wallon, le gouvernement d'Elio Di Rupo avait déjà annoncé fin mars le lancement prochain d'une production de masques sur sol belge, wallon cette fois.

A la suite d'un appel d'offres, la société Deltrian International S.A., basée à Fleurus, a été choisie pour lancer cette fabrication wallonne, qui consistera en deux lignes de production. La production devrait débuter fin mai ou début juin. "Dans un premier temps, Deltrian produira des masques chirurgicaux. Mais si cela fonctionne, et avec des ajustements, il est prévu d'élargir aux FFP2", indique mardi la porte-parole de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale. Deltrian, qui est spécialiste des filtres à air, est en train de s'équiper. La Région wallonne s'est déjà accordée avec la société sur une commande garantie de plusieurs millions de masques.