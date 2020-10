"La semaine passée, nous avons procédé à un tirage au sort de médecins dans les autres services pour pouvoir prêter main forte dans les unités Covid. Ce sont des médecins qui sont sortis du cadre de leur spécialité pour participer à l'effort (...) Chaque unité Covid est gérée par un "médecin-expert" qui a connu la première vague et un autre médecin.", a dit le docteur Manfredi Ventura, directeur médical du Grand Hôpital de Charleroi, ce matin sur Bel RTL dans l'interview de Fabrice Grosfilley.

Celui-ci prévient par ailleurs que de nombreux médecins spécialistes en ont marre et veulent reprendre normalement leur boulot : "On constate un nouveau phénomène dans cette vague-ci, c'est que les médecins commencent à en avoir assez. Ils ont été privés pour la plupart de leur outil de travail pendant plusieurs mois, comme les chirurgiens, mais maintenant ils nous disent 'Laissez-nous opérer'. On parle des tenanciers d'horeca qui ont difficile à travailler, c'est le cas aussi des autres médecins", a expliqué le docteur Manfredi Ventura.

