Coronavirus en Belgique: les salons de coiffure finalement fermés jusqu'au 5 avril

Le coronavirus en Belgique a finalement poussé le gouvernement fédéral à décider mardi de la fermeture des salons de coiffure jusqu'au 5 avril, a annoncé le cabinet de la Première ministre Sophie Wilmès.

"L'arrêté ministériel du 23 mars 2020 ne fait donc plus exception pour les coiffeurs", a décidé le gouvernement lors d'un conseil des ministres électronique. Jusqu'à présent, ceux-ci pouvaient rester ouverts à condition de recevoir leur clientèle uniquement sur prise de rendez-vous, un seul client à la fois et tout en respectant au maximum les consignes de distanciation sociale. "Cette exception ne sera plus en vigueur à partir de ce soir, minuit", annonce le cabinet Wilmès. Dans la foulée, la ministre flamande de l'Économie Hilde Crevits a annoncé que les coiffeurs situés sur le territoire de la Région pourront eux aussi bénéficier de l'indemnité de 4.000 euros destinée aux entreprises contraintes de fermer durant la période de confinement destinée à ralentir la propagation du coronavirus (Covid-19). Un certain nombre de coiffeurs, furieux de ne pas être contraints à la fermeture comme la plupart des commerces non-alimentaires, avaient menacé lundi de mettre le gouvernement en demeure si ce dernier ne modifiait pas sa politique en la matière.

Dimanche, le bourgmestre de Bastogne, Benoît Lutgen, avait déjà pris un arrêté. Celui-ci visait à ordonner la fermeture des salons de coiffure situés sur le territoire communal dès lundi midi, constatant "une circulation de la clientèle du Grand-Duché de Luxembourg vers les salons de coiffure belges." "Les différentes mesures prises dans le cadre de la lutte contre le covid-19 ainsi que leur portée seront évaluées vendredi prochain, lors d'un Conseil national de Sécurité élargi aux ministres-présidents", ajoute le cabinet de Sophie Wilmès.





