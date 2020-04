Coronavirus en Belgique: "Des signaux qui commencent à clignoter au vert"

Yves Van Laethem, infectiologue au CHU St Pierre, était sur le plateau du RTL INFO 19H pour commenter l'actualité liée au coronavirus. Ces dernières semaines, il a souvent comparé l'évolution du virus dans notre pays à un tableau de bord dans lequel trois couleurs se distingueraient: rouge, orange et vert. "Dans ce fameux tableau de bord dont on discute chaque fois, en mars tout était au rouge. Depuis début avril, les choses sont à l'orange. Il n'y a plus rien de rouge pour l'instant dans le tableau de bord. On voit des signaux qui commencent à clignoter au vert", fait-il savoir avant de poursuivre: "On va vraiment dans une direction –sauf surprise très peu probable – d'une diminution constante. En espérant, ne pas avoir cette deuxième vague."

Une deuxième vague souvent évoquée mais toujours incertaine. Cette semaine elle a notamment touché Singapour. Quid de la Belgique? "On ne sait pas ce qu'il va se passer avec la réouverture. Un autre moment critique sera les vacances. Que vont être les vacances? Comment vont-elles être vécues? Est-ce que les gens feront vraiment attention? Où va-t-on aller? La crainte pourrait - si ce n'est pas après la réouverture en mai/juin - qu'après les vacances quelque chose puisse se passer."