Coronavirus en Belgique: difficile de garder la distance sociale dans les magasins

Il est particulièrement difficile de maintenir les règles de distanciation dans les grandes surfaces. Pas facile de garder une distance d'un mètre 50 dans un rayon de magasins qui en fait 2 de large.

"Moi personnellement, j'ai eu des petits soucis avec des personnes qui étaient pressées, qui ne respectaient même pas : qui étaient tellement pressées qu'elles nous collaient", témoigne Steve, client d'un supermarché.

Et ce constat, Steve n’est pas le seul à le faire. Dans les supermarchés, la distance sociale d’1,50 mètre n’est pas toujours facile à respecter.

"Environ 3 personnes sur 10 ne respecte pas encore cette distance sociale. Du coup on a voulu mettre en place des outils pour essayer de mettre en avant le fait de devoir respecter cette distance, par exemple avec des stickers au sol beaucoup plus imposants, beaucoup plus visibles, en plus de toutes les mesures qu'on a déjà mises en place dans nos magasins", explique Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize.

> CORONAVIRUS EN BELGIQUE: les dernières infos

Ces mesures commencent sur le parking. Un agent de sécurité fait entrer ces personnes une par une. Le but : ne pas dépasser un client par 15 mètres carrés. Chacun dispose de 30 minutes pour faire ses courses.

"J'essaye d'aller le plus vite possible mais je fais aussi les courses pour mon père et franchement, une demi-heure, c'est un peu juste", témoigne une cliente.

> CORONAVIRUS: CARTE MONDIALE (actualisée en temps réel)

Utiliser un caddie est désormais obligatoire dans ce magasin. Il sera désinfecté après utilisation. Chaque client doit faire ses courses seuls, sauf exception.

"Une personnes par foyer autant que faire se peut, rappelle Karima Ghozzi. On est parfaitement conscients que certaines personnes dans certaines situation, par exemple des parents célibataires, des personnes avec un handicap, n'ont pas le choix".

"Je tiens la distance d'un mètre 50", confirme un client qui fait justement des courses avec une personne qui a un handicap.

Pour protéger le personnel, des plexiglass ont été installés aux caisses et les rayons sont fermés lors des réassorts. Enfin, la chaîne de magasins appelle ses clients à être courtois entre eux… mais aussi envers son personnel.

> CORONAVIRUS: RTL INFO répond à vos questions