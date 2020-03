Difficile de respecter les mesures contre le coronavirus sur chantier selon la FGTB: le syndicat demande de se limiter aux travaux indispensables

Les nouvelles mesures imposées par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 sont, sur le terrain, difficiles voire impossibles à appliquer, souligne lundi la FGTB.

Selon le syndicat socialiste, "de nombreux travailleurs" rapportent que, sur les chantiers, il n'y a toujours pas de gels désinfectants ou que "les sanitaires et roulottes ne font pas l'objet d'une hygiène renforcée", entre autres problèmes. "Il est indispensable que seuls les travaux extraordinaires ou urgents soient maintenus, et dans le respect le plus strict des mesures sanitaires imposées par le gouvernement", estime la FGTB Construction dans un communiqué. Le syndicat socialiste applaudit au passage les mesures "courageuses et radicales" prises par certains grands groupes du secteur de la construction qui ont spontanément choisi de cesser toute activité. "D'autres entreprises de plus petites tailles ont elles aussi opté pour la voie de la sagesse en évitant à leurs travailleurs de prendre des risques insensés et d'attendre la fin de la pandémie pour redémarrer leurs activités dans les meilleures conditions possibles". Si le syndicat se dit conscient de la nécessité d'essayer de faire fonctionner l'économie du pays, la FGTB estime que la santé des travailleurs doit être "la priorité absolue" et exige "une prévention maximale adaptée aux conditions de travail du secteur".

