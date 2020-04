Coronavirus en Belgique: doit-on imposer le port du masque? Voici l'avis d'un expert

Le coronavirus en Belgique a provoqué 140 nouveaux décès en une journée. Notre pays compte également au total 5.678 patients hospitalisés en raison d'une infection au nouveau coronavirus, ont indiqué samedi le Centre de crise et le SPF Santé publique lors de leur point presse quotidien.

Un débat a par ailleurs été relancé ce samedi notamment pas les Etats-Unis: faut-il généraliser le port du masque dans le monde ? L'infectiologue Yves Van Laethem s’est exprimé dans le RTL INFO 19H sur la question.

Sur quoi se basent les pays qui recommandent le port du masque? C'est notamment l'hypothèse de la transmission du virus via l'air expiré et donc le simple fait de parler?

"Même en parlant, on émet des gouttelettes, mais en parlant on émet aussi des microparticules dans l’air. Depuis le départ, il y a une discussion. Est-ce que ce virus se transmet par des grosses gouttelettes ou par des microparticules? On pense que les grosses gouttelettes jouent un rôle majeur mais que les microparticules peuvent parfois intervenir, même en dehors des structures de réanimation où là, il est clair qu’elles jouent un rôle important. C’est dans cette discussion là, dans la discussion de la pollution de l’environnement par les porteurs asymptomatiques, en bloquant cette pollution en leur mettant un masque, que certains pays ont proposé l’emploi généralisé."

Est-ce utile de généraliser le porter du masque ?

"La Belgique a voulu suivre l’OMS, qui dit toujours que le masque n’est pas nécessaire. Mais il n’est pas impossible qu’on modifie notre comportement, surtout à partir du moment où on va remettre les gens en présence l’un de l’autre, de manière à garder une distanciation sociale et une barrière supplémentaire pour éviter les contaminations et la reprise de l’infection."

