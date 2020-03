Coronavirus en Belgique: doit-on s'attendre à un prolongement du confinement après le 5 avril?

Le coronavirus en Belgique a contraint le gouvernement à prendre des décisions drastiques pour éviter sa diffusion. Il est demandé aux Belges de limiter les déplacements à l'essentiel.

Les Belges sont priés de rester chez eux pour éviter la diffusion du coronavirus, a décidé mardi le Conseil national de sécurité. Il leur est demandé de limiter les déplacements à l'essentiel (santé, nourriture, banque, pharmacie, poste, essence, aide aux gens dans le besoin), les magasins seront fermés sauf les pharmacies, commerces de nourriture et nourriture pour animaux ainsi que les librairies. Les crèches restent ouvertes. Les rassemblements sont interdits.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: découvrez les dernières infos sur le coronavirus en Belgique

Lors d'une conférence de presse tenue ce 19 mars, le Centre de crise et le SPF Santé publique est revenu sur l'importance de telles mesures pour tenter d'endiguer la propagation du virus sur notre territoire. Jusqu'à présent, elles sont établies jusqu'au 5 avril. Faut-il s'attendre à ce qu'elles soient étendues ? Emmanuel André, porte-parole interfédéral du Covid-19, explique que la situation sera constamment réévaluée.

Cette période sera inévitablement plus longue que souhaitée

"Les mesures que nous prenons aujourd'hui ont pour but de limiter la transmission du virus dans notre société, les mesures que l'on prend doivent durer un certain temps pour pouvoir être efficaces. C'est en suivant l'évolution chaque jour qu'on va pouvoir commencer à donner une date éventuellement de fin ou d'allègement des mesures. Oui, nous espérons que cette période sera la plus courte possible, mais elle sera inévitablement plus longue que souhaitée", affirme le porte-parole.

En France, le confinement historique auquel le pays est également soumis devrait "très vraisemblablement" durer au-delà de deux semaines. Face à cette "crise sans précédent", dans un pays quasiment à l'arrêt, le gouvernement a autorisé mercredi l'instauration d'un "état d'urgence sanitaire", accompagné de mesures d'urgence pour soutenir l'économie. Il sera déclaré par décret après l'adoption du projet de loi par les députés et sénateurs, en principe vendredi.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: découvrez les dernières infos sur le coronavirus en Belgique