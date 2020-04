Coronavirus en Belgique: écoles, transports, voici les changements qui devraient être annoncés aujourd'hui

Le Conseil national de Sécurité se réunira ce mercredi à 14h30 pour évaluer les mesures de confinement et de distanciation sociale en vigueur en vue de freiner la propagation de la pandémie de coronavirus (Covid-19). Selon toute vraisemblance, le dispositif devrait être prolongé.

A 14h30 ce mercredi, une réunion au Palais d'Egmont de Bruxelles avec les principaux responsables politiques est prévue. Le but: évaluer les mesures de confinement et de distanciation sociale en vigueur en vue de freiner la propagation du virus (Covid-19). Selon toute vraisemblance, le dispositif devrait être prolongé.

Vers une prolongation assurée

Difficile de savoir pour le moment quels scénarios sont privilégiés. Une seule évidence. Le confinement général de la population sera prolongé parce que la baisse des hospitalisations liées à la maladie n’est pas encore assez forte. Mais première inconnue: va-t-on annoncer une prolongation jusqu’au 3 mai ou repousser encore un peu la date ? Sur la table, les politiques et les représentants vont également devoir trancher sur les écoles: faut-il annoncer une date de réouverture? Si oui, avec quelles mesures d’accompagnement ?

L'effet domino

La difficulté, c’est qu’une mesure annoncée peut en entraîner de nombreuses autres. Exemple, si les écoles étaient rouvertes progressivement, il faudrait des transports à nouveau plus fréquentés. La question du port du masque obligatoire dans le bus ou le train serait donc dans ce cas également à prévoir. Enfin, le Conseil national de Sécurité va devoir prendre une première décision sur les grands événements de l’été: les festivals de musiques par exemple: faut-il d’ores et déjà les annuler ? Tous ceux qui sont prévus pendant les grandes vacances ou seulement jusque fin juillet.

Quid du port du masque?

Sur la table, cet après-midi, des chefs de gouvernement du fédéral, des régions et des communautés, on retrouvera aussi d'autres questions: Faut-il rouvrir des magasins de jardinage et de bricolage. Sous quelles conditions ? Peut-on donner des instructions claires sur les parcs à conteneurs, alors qu’ils sont actuellement ouverts au nord et fermés au sud du pays.

Enfin, il y a le port du masque. Les politiques ont trois scénarios possibles: l'imposer dans certains lieux., édicter une recommandation sans le rendre obligatoire ou enfin ne pas encore donner d'instruction. Les différents chefs de gouvernement ont reçu à ce sujet un rapport de la task force "port du masque" il y a quelques heures. Le Conseil national de sécurité devra trancher.