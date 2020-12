Emmanuel André, virologue, tacle Jeholet et sa demande de réévaluer les mesures

Le virologue Emmanuel André a visiblement très peu apprécié la demande de Pierre-Yves Jeholet. En effet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) a demandé au Premier ministre de réunir à nouveau le Comité de concertation le 18 décembre afin de réévaluer les mesures concernant la bulle sociale durant les fêtes et la fermeture des salons de coiffure. Pour rappel, les mesures en cours sont en vigueur jusqu'au 15 janvier.

"Le MR met la santé de notre population en danger"

Une demande jugée "chevaleresque" par Emmanuel André sur Twitter. "Apprenons des erreurs. Mieux vaut patienter quelques semaines et réduire d’autant le risque que de nous précipiter inutilement dans une 3ème vague et son reconfinnement", a écrit le virologue. Emmanuel André poursuit: "En agissant de nouveau de la sorte, le MR met non-seulement la santé de notre population en danger, mais aussi met notre économie qui a besoin de stabilité et de perspectives en péril. Et enfin se joue de toute loyauté envers nos gouvernements qui doivent traverser cette crise."

