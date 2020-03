Coronavirus en Belgique: en pleine épidémie, la clinique Saint-Joseph de Liège déménage vers le Mont-Légia

Le coronavirus en Belgique provoque l'engorgement des services hospitalier dans le pays. Ce vendredi matin, une centaine de patients hospitalisés à la Clinique Saint-Joseph ont été transféré vers le nouveau site au Mont-Légia. Une opération prévue de longue date mais accélérée par les conditions particulières apportée par l'épidémie.

Le transfert vers le Mont-Légia de la centaine de patients actuellement hospitalisés à la Clinique Saint-Joseph (Liège) a débuté à 7 heures. Plus de cinquante véhicules, équipés en fonction des pathologies des patients, ont été affrétés pour cette opération qui durera toute la matinée. Une partie des patients de l'Espérance sera à son tour transféré en début d'après-midi.

Cette première vague de transferts, prévue de longue date, a été aujourd'hui accélérée par l'épidémie du nouveau coronavirus. En ouvrant dès aujourd'hui la nouvelle clinique, le Groupe santé CHC peut offrir une meilleure capacité d'accueil mais aussi de meilleures conditions de prise en charge et de travail.

Grâce aux mesures de déprogrammation de l'activité hospitalière imposées par l'épidémie, les hôpitaux sont actuellement vidés afin d'en maximiser la capacité d'accueil pour les patients atteints du Covid-19. Cette baisse d'activité imposée a donc offert au Groupe santé CHC une fenêtre d'ouverture avant le pic de l'épidémie attendu dans les prochains jours à savoir celui de personnes hospitalisées en unité banalisée à partir des 6e à 8e jours de maladie, parmi lesquelles 5 à 6% verront leur état se dégrader au point de nécessiter une hospitalisation en soins intensifs.

"Nous devons offrir à la population un accueil dans de meilleures conditions, avec une capacité de 48 lits de soins intensifs, extensible à 100 lits en cas de besoin, par réquisition des lits de la salle de réveil et d'une partie du bloc opératoire. Le regroupement des équipes permettra aussi de répondre à la demande en termes de ressources et de répartir les forces dans les différents services clés de l'hôpital", explique le directeur général du Groupe CHC, Alain Javaux. Cette opération logistique a été organisée et encadrée par la société canadienne HCR (Health Care Relocation) qui a à son actif plus de 400 déménagements hospitaliers dans le monde entier.

