Coronavirus en Belgique: entre 10% et 20% des cas sont des variants

Le porte-parole interfédéral coronavirus Yves Van Laethem a fait le point ce mardi sur les variants en Belgique. "Depuis début janvier nous assistons à divers endroits du pays à l’augmentation du nombre de variants et tout spécialement du variant britannique. Selon les estimations et ce jusqu’au 23 janvier, on pense qu’il y a entre 10% et 20% des infections qui sont liées à ce variant. Il faut prendre ces chiffres avec des pincettes. Il y a une tendance à analyser au point de vue phylogénétique plus de souches qui proviennent de clusters, de regroupement d’infections, et que l’on s’attend à trouver ce variant plus présent dans ce type de situation."

CORONAVIRUS BELGIQUE: où en est l'épidémie ce mardi 26 janvier ?