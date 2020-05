Chaque jour, RTL INFO répond à vos questions concernant le coronavirus reçues via le bouton orange Alertez-nous.

Ce lundi, notre journaliste Amélie Schildt répond à une question de Michèle: "Faut-il porter une visière pour se protéger les yeux, le covid-19 rentre par les yeux aussi, tout comme par le nez et la bouche?".

Oui, c'est vrai le coronavirus peut entrer par les yeux. Quand on parle,on projette des gouttelettes qui peuvent effectivement entrer par les yeux, le nez ou la bouche. C'est pour ça que c'est très important, quand on met son masque, de bien inclure le nez dans le masque. On voit beaucoup trop de personnes qui laissent leur nez en dehors en ce moment.

C'est aussi important de garder ses distances malgré tout puisque, effectivement, vos yeux ne sont pas protégés, surtout si vous ne portez pas de lunettes.

En ce qui concerne la visière, c'est vrai que c'est un outil qui peut être utile mais seulement s'il est porté en complément du masque. Sans masque, c'est beaucoup moins efficace. Et là où ça peut devenir dangereux, c'est quand des gouttelettes peuvent entrer par les côtés de la visière. Alors, les yeux sont bien protégés mais pas le nez ni la bouche. Il en va de même pour les postillons.

La visière doit être portée en complément du masque. Les seuls cas où on peut considérer, d'après le Dr Yves Van Laethem, qu'on peut porter une visière sans masque, c'est seulement réservé aux personnes qui ne peuvent pas porter de masque pour des raisons médicales. A ce moment-là, on dira que la visière, c'est mieux que rien.

