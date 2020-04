Coronavirus en Belgique: faut-il poursuivre les travaux scolaires pendant les vacances?

Le coronavirus en Belgique a provoqué la fermeture de la plupart des lieux publics. Les élèves ne se sont pas rendus à l'école depuis trois semaines et doivent poursuivre leur apprentissage à la maison. Souffler un peu ou en profiter pour approfondir certains domaines, le travail doit-il se poursuivre pendant les vacances qui débutent ce lundi ?

Ce lundi marque le premier jour des vacances pour les élèves du primaire et du secondaire en Belgique. Elles interviennent dans un contexte particulier, les élèves ne se sont pas rendus à l'école depuis déjà 3 semaines. Le travail se poursuit toutefois à la maison avec un rythme différent. Faut-il poursuivre les travaux scolaires pendant les vacances ? Le ministère de l'Enseignement répond non mais les avis divergent chez les experts.

"La coupure des vacances reste nécessaire malgré le confinement, estime Isabelle Taverna, psychologue familiale. C'est ce qui va leur permettre d'appréhender au mieux la reprise des apprentissages après la période de congés".

L'occasion de se tourner vers d'autres compétences

Le président de l'ASBL Enseignons.be ne partage pas cet avis. Selon lui, "c'est le moment avec les adolescents et les enfants de pouvoir travailler d'autres compétences que les savoirs scolaires qui sont des compétences de questionnement, de recherche, de créativité aussi. Et aussi éventuellement de la remise à niveau dans des matières scolaires, mais ce n'est pas la priorité pour ces deux semaines de congés.

Difficile en cette période de confinement de faire la part des choses entre école et congé. Pas de formule magique pour faire ressentir aux enfants et ados qu'ils sont en vacances, les réalités de chaque famille sont différentes. C'est pourquoi chaque famille doit avant tout prendre du temps pour réunir ses membres et discuter ensemble de ce qu'ils envisagent.

La Fédération Wallonie-Bruxelles se réunira mardi pour discuter de l'avenir de l'année scolaire en Belgique. Aucune piste n'est écartée pour l'instant, y compris celle d'une annulation des examens de fin d'année.