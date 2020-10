Nouvelles mesures: fermeture des écoles au-delà du congé de Toussaint

Un nouveau comité de concertation a débuté ce vendredi à 13h au Palais d’Egmont à Bruxelles. Il a réuni tous les chefs des gouvernements du pays et vise à analyser la situation sanitaire suite à la pandémie de Coronavirus. Voici les mesures qui font l'objet d'un accord après plusieurs heures de réunion.

Une des mesures annoncées à la suite du Comité de concertation est la suspension des cours jusqu'au 15 novembre inclus sur l'ensemble du pays. Les enseignants devront assurer les garderies, principalement pour les enfants du personnel soignant.

Les cours reprendront le 16 novembre. Il s'agira de cours en présence pour les maternelle et primaire. "En secondaire, ce sera un enseignement hybride," explique le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet. 50% en présence et 50% à distance jusqu'au 1er décembre au moins. "Il y aura ensuite une évaluation pour voir si on prolonge la mesure."

Enseignement supérieur

L'enseignement à distance est prolongé jusqu'au 1er décembre dans l'enseignement supérieur, excepté pour les stages, les travaux pratiques et les laboratoires. "Les élèves de première année pourront éventuellement reprendre les cours en présence physique," ajoute Pierre-Yves Jeholet.

