Nouvelles mesures: fermeture des écoles au-delà du congé de Toussaint

Un nouveau comité de concertation a débuté ce vendredi à 13h au Palais d’Egmont à Bruxelles. Il a réuni tous les chefs des gouvernements du pays et vise à analyser la situation sanitaire suite à la pandémie de Coronavirus. Voici les mesures qui font l'objet d'un accord après plusieurs heures de réunion.

Une des mesures annoncées à la suite du Comité de concertation est la fermeture totale des écoles jusqu'au 15 novembre inclus sur l'ensemble du pays. Les communautés donneront plus de détails par la suite.

Il est probable qu'à partir du 16 novembre, les cours reprenne en présentiel en maternelle, en primaire et pour le premier cycle du secondaire. Seuls les élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème secondaire devraient alterner entre cours à distance et en présentiel.

