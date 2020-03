Coronavirus en Belgique: "Il faut une augmentation extrêmement rapide du nombre de tests en maison de repos"

Le coronavirus en Belgique impacte fortement la vie dans les maisons de repos. Vincent Frédéricq, secrétaire général de la Fédération des maisons de repos en Belgique, était en direct dans le RTL Info 13H. Il est revenu sur le certificat de non-contagion, désormais indispensable pour protéger les résidents et le personnel.

La Wallonie a décidé de demander un certificat de non-contagion pour toute entrée ou retour - après une hospitalisation - de seniors dans une maison de repos, a confirmé dimanche soir le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Vincent Frédéricq, le secrétaire général de la Fédération des maisons de repos en Belgique, confirme qu'il n'y avait pas de statistique sur les décès dû au coronavirus dans les maisons de repos. "Les statistiques ne reprennent que les décès en hôpital", confirme-t-il. "Mais il y a en a un certains nombres constatés dans les maisons de repos".

Notre grande inquiétude, c'est l'absentéisme du personnel

"Notre grande inquiétude, c'est l'absentéisme du personnel", explique Vincent Frédéricq. "Je veux rendre hommage à leur travail et leur dévouement. Mais si nous n'avons pas les mesures de protection requises pour le personnel et les tests, nous risquons d'avoir un absentéisme qui croît de manière important. Et nous risquons d'avoir plus de problèmes liés à un manque de personnel qu'à la seule problématique du covid-19".

Ce matin, l'Institut de santé publique Sciensano a demandé que les cas potentiels parmi les résidents soient testés. "Tout dépend du nombre de tests disponibles," répond Vincent Frédéricq. "Mais il faut une augmentation extrêmement rapide du nombre de tests. Non seulement pour les résidents potentiellement infectés mais pour l'ensemble du personnel".

Le secrétaire général de la Fédération des maisons de repos en Belgique souhaite s'inspirer de la France à ce sujet. "Le Premier ministre français a annoncé des tests systématiques et que les maisons de repos française était une première priorité. Ca doit être le cas en Belgique parce que, potentiellement, on risque d'avoir une augmentation des hospitalisations en soins intensifs si on ne réussit pas à prendre des mesures de protection".

