Coronavirus en Belgique : Isabelle, directrice d’école a quelques précieux conseils pour les parents confinés avec leur(s) enfant(s) (vidéo)

Isabelle Leclercq, directrice de l’école fondamentale Athénée Royal de Waterloo était l’invitée du RTLINFO Bienvenue. Elle livrait quelques conseils aux parents qui sont à la maison avec leurs enfants dans cette période de confinement liée à la propagation du coronavirus.

"Garder un rythme semblable au rythme scolaire : c’est-à-dire, ne pas se lever trop tard ou aller au lit trop tard pour ne pas trop décaler les heures", a-t-elle suggéré.

"Établir un planning pour que l’enfant sache, par exemple, ce qu’il va faire pendant la journée. Généralement, l’enfant fait cela à l’école aussi", a-t-elle conseillé, de manière à offrir des repères aux enfants.

Et de conclure: "Rester à votre place de parents. Laissons la tâche de l’enseignement aux enseignants qui sont formés pour cela. Et quand on reviendra à l’école au mois de mai ou de septembre quand tout cela sera fini, les enseignants feront ce qu’il faut pour rattraper le temps perdu", a rassuré la directrice.

