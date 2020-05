Coronavirus en Belgique: "J'ai retrouvé un masque chirurgical de 2009, puis-je l'utiliser?"

Le coronavirus en Belgique suscite toujours de nombreuses questions qui nous sont envoyées via le bouton orange Alertez-nous. Ce midi dans le RTL INFO Bienvenue, Amélie Schildt a répondu à Marie.

Chaque jour, vous nous faites parvenir une centaine de questions via le bouton orange Alertez-nous. Ces questions touchent à votre quotidien, votre santé, face à l’épidémie du coronavirus. Marie, elle, a préféré le courrier postal pour nous interroger. Cette dame de 91 ans n'est pas sortie de chez elle depuis le 13 mars. "Je n'ai retrouvé qu’un masque chirurgical de 2009 et des gants de vaisselle. Puis-je les utiliser ?", nous demande-t-elle.

Concernant le masque chirurgical qui date de 2009, il est utilisable: cela n'est pas l’idéal, mais c’est mieux que rien.

Marie demande également, "Puis-je le réutiliser ensuite si je le laisse aérer 24 heures". Attention, un masque chirurgical est fait pour durer 4 heures. Ensuite il doit être jeté. Si votre sortie est courte, vous pouvez encore porter votre masque une fois ou deux ensuite, et pourquoi pas l’aérer comme vous le proposez.

Pas besoin de gants

Pour ce qui est des gants de vaisselle, ce n'est pas nécessaire d’'n porter pour faire vos courses. Le mieux est d’avoir les mains nues, et de les désinfecter régulièrement avec du gel. Et quand vous rentrez chez vous, un bon lavage des mains à l’eau et au savon.

De l'aide pour les courses

Mais le mieux, pour Marie, c’est d’éviter de sortir. Il y a des services qui peuvent vous aider à faire vos courses. A Uccle, où Marie réside, vous pouvez appeler le Centre de secours au 02 201 02 50.

Si vous résidez ailleurs en Belgique, que vous êtes également une personne isolée et que vous avez besoin d’aider pour faire vos courses, vous pouvez joindre la plateforme Covid Solidarity au 02 808 96 54. Là encore des bénévoles pourront faire vos courses.