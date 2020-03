Coronavirus en Belgique: "Jusqu'à 10.000 tests par jour" seront effectués à partir de cette semaine

Au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL, Maggie De Block indique que le nombre de tests disponibles devraient passer de 3.000 à 10.000 dès mercredi ou jeudi. La priorité demeure le personnel médical.

Afin de coordonner la demande croissante de tests au coronavirus, la ministre de la Santé publique Maggie De Block a créé une taskforce sous la direction du ministre De Backer. Cette taskforce a comme objectif d'élargir au maximum la capacité belge de tests. Laboratoires cliniques et hospitaliers, universités, entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques et fournisseurs de machines et de réactifs sont appelés à unir leurs forces.