Coronavirus en Belgique: l'année académique prolongée jusqu'au 10 juillet?

Le coronavirus en Belgique a entraîné la suspension des cours. Que va-t-il se passer pour tous les étudiants du supérieur après trois semaines de cours virtuels? Il est temps de préparer les examens de fin d'année sauf qu'on ne sait pas encore à quoi vont ressembler les mois qui viennent.

Vincent Blondel, recteur de l'Université Catholique de Louvain, a répondu à différentes questions dans le RTL INFO 19H. Une réunion avait eu lieu ce lundi après-midi avec la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatigny

Qu'en est-il ressorti? Est-il question de prolonger l'année académique jusqu'au 10 juillet?

"Je ne sais pas. Ce lundi c'était une réunion de concertation entre tous les acteurs. C'est une concertation qui est bienvenue. Je crois que c'est une excellente initiative de la ministre de s'assurer que l'ensemble des différents types d'enseignement, de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur soient cordonnés. L'attitude du gouvernement est de laisser une certaine latitude. C'est ce que nous souhaitons aussi et donc très clairement les orientations qui sont prises rejoignent les objectifs des différents établissements d'enseignement supérieur."

Et d'ajouter: "L'ensemble des universités ont toujours dit qu'elles souhaitaient autant que possible à conserver le calendrier tel qu'il est prévu. C'est-à-dire qu'il y a maintenant deux semaines de blocus, quatre semaines de cours, et deux semaines de blocus avant les examens qui dureront quatre semaines. Nous souhaitons encore autant que possible conserver cet agenda, par respect aussi pour tous les étudiants qui ont étudié pendant ces cours à distance. L'objectif est bien de clôturer l'année pour le 30 juin et d'être débarrasser de cette crise sanitaire pour démarrer une nouvelle année académique à partir de septembre."

> CORONAVIRUS: consultez les dernières informations

> CORONAVIRUS: RTL INFO répond à vos questions

> CORONAVIRUS: CARTE MONDIALE (actualisée en temps réel)