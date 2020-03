Coronavirus en Belgique: l'approvisionnement en matériel continue d'inquiéter le personnel soignant

Le coronavirus en Belgique nécessite l'a mise à disposition de matériel pour le personnel soignant. L'approvisionnement continue d'inquiéter ces professionnels de la santé. Le pays a reçu 16 millions de masques chirurgicaux la semaine dernière. Il en faudra encore beaucoup plus pour éviter la pénurie. Le secrétaire d'état en charge de cette question a expliqué sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche que d'autres commandes sont en cours.

Qu'ils soient chirurgicaux ou de protection, les masques sont l'indispensable outil pour le personnel soignant en première ligne. Plusieurs distributions ont eu lieu cette semaine mais il en manque encore. "Cette semaine, on a reçu 2 millions de masques FFP2 et 20 millions de masques chirurgicaux, indique le ministre en charge de l'approvisionnement de matériel médical Philippe De Backer lors de l'émission C'est pas tous les jours dimanche. On attend encore 4 millions FFP2 et 9 millions de masques chirurgicaux cette semaine mais c'est un marché international donc c'est très difficile de faire une prédiction sur quand les avions vont arriver".

Face à ces annonces, la députée fédérale et ancienne ministre francophone de la Santé Catherine Fonck réagit : "On est là en train de se dire 'on va chercher 5 millions ici, 5 millions là, etc.' Soyons très clairs : on va avoir besoin de centaines de millions de masques alors soit on a une vue très claire, très rapide sur une capacité certaine, absolue d'avoir autant de masques que de dont on a besoin, soit ce n'est pas le cas et alors il faut prendre un plan B rapidement parce que la crise ne va pas s'arrêter dans 15 jours".

Produire directement en Belgique

Un plan B, mais lequel ? La possibilité de produire en Belgique est à l’étude et pas seulement pour les masques. Les hôpitaux commencent aussi à manquer de gants ou de blouses de protections. "Nous, nous pouvons tenir encore 6 jours avec les blouses de protection, témoigne Philippe El Haddad, directeur médical du Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell (CHIREC). On a fait une plateforme avec tous les hôpitaux de la ville, Erasme, Bordet et Iris, pour pouvoir avoir les blouses. Elles sont indispensables pour le personnel en contact avec les malades positifs au Covid-19".

Il n’y a pas que dans les hôpitaux qu’il manque du matériel. Les ambulanciers et les pompiers sont extrêmement inquiets comme s'alarme le colonel Marc Gilbert des pompiers de la zone Val de Sambre : "Si c'est pour faire des pompiers de la chair à canon et de dire 'puisque vous êtes pompiers-ambulanciers, vous partez', même si vous avez pris les mesures nécessaires et qu'il y a des problèmes. Le personnel ne peut pas continuer dans un cas comme ça".

Philippe De Backer en soutien à Maggie De Block

Depuis quelques jours, c’est Philippe De Backer qui a été nommé responsable de la gestion des stocks de masques et de l’approvisionnement. Un pare-feu pour Maggie De Block, critiquée ces derniers jours pour sa gestion de la crise. Elle assure faire le maximum pour satisfaire tout le monde. "On avance, on achète, on fait des commandes et on continue dans cette direction", souhaite rassurer le ministre De Backer. Des commandes de masques, de blouses, de gants mais aussi de médicaments pour ne pas tomber à cours dans les jours viennent.

