Coronavirus en Belgique: l’idée audacieuse d'un professeur de finances pour sortir de la crise

Et s’il fallait quasiment tout stopper pour réduire fortement la propagation du virus, avant de pouvoir recommencer nos activités sur de bonnes bases ? C’est l’idée développée sur notre antenne par Roland Gillet. Le professeur de finances à l'Université libre de Bruxelles et à la Sorbonne à Paris, était l’invité de la matinale de Bel RTL.

Interrogé par Fabrice Grosfilley sur les solutions à apporter à la crise sanitaire, le professeur de finances propose une autre manière d’envisager les choses.

Son point de vue est le suivant: "A force de faire du confinement qui n’en est pas tout à fait un, avec des déconfinements qui n’en sont pas non plus tout à fait et de reporter les choses dans le temps", ne fait-on pas plus de mal à certains secteurs (les commerces, les métiers de contact, etc.) ?

Un mois et demi d'arrêt complet, plutôt que de recommencer encore une prochaine vague

Il précise : "Le fait d’être en semi-activé, d’être parfois arrêté et puis de recommencer, est-ce que cela ne coûtera pas à un moment donné plus cher, que d’avoir circonscrit le problème de façon beaucoup plus vaste et d'avoir stoppé la propagation du virus une seule fois".

Il vaudrait donc mieux tout fermer, pour être tranquilles une bonne fois ?

"Je pense que si on pouvait le faire d’un point de vue épidémiologique, ce serait meilleur : un mois et demi d’arrêt complet ou un arrêt beaucoup plus fort que ce qui est fait aujourd’hui, plutôt que de recommencer encore peut-être une prochaine vague", conclut le spécialiste de l’économie.