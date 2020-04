Coronavirus en Belgique: l'intelligence artificielle pour quantifier les dégâts du coronavirus sur les poumons

La VUB, plusieurs hôpitaux universitaires et la société louvaniste icometrix ont développé une solution basée sur l'intelligence artificielle (IA) qui offre une quantification "rapide et objective" de la pathologie pulmonaire à partir des scanners thoraciques chez les patients admis pour le Covid-19, indiquent jeudi les partenaires. Le logiciel, icolung, a reçu la certification CE pour l'usage clinique en Europe.

Évaluer le type, le schéma et l'étendue de la pathologie pulmonaire sur les scanners thoraciques permet d'aider dans l'évaluation, le tri et le suivi de patients atteints du Covid-19, soulignent les membres de cette collaboration. Ce tri peut soulager la charge des unités de soins intensifs et permet de mieux allouer les ressources.

Le logiciel icolung doit contribuer à soutenir le travail hospitalier, en fournissant une évaluation complètement automatisée de la charge de la maladie. Il quantifie l'impact du coronavirus chez les patients via un scanner du thorax, sans injection de produit de contraste, et propose rapidement un rapport d'analyse.

"Nous sommes en train de tester les premières versions, et nous croyons que les données quantitatives issues des CT-scans sont importantes", commente le professeur Johan De Mey, chef de radiologie à l'UZ Brussel. "Grâce à la plateforme Cloud, les améliorations des algorithmes basés sur l'IA sont instantanément mises à notre disposition, ce qui est essentiel au vu de l'évolution rapide de la pandémie."