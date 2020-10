La Belgique repart en confinement: voici les nouvelles mesures

Le comité de concertation a décidé de nouvelles restrictions pour enrayer la propagation du coronavirus en Belgique. Celles-ci ont été annoncées par le Premier ministre Alexander De Croo en conférence de presse à 19h. Ces mesures seront d'application pendant un mois et demi (avec évaluation début décembre pour les commerces). Elles entrent en vigueur dimanche à minuit.

D'ici la mi-novembre, 10.000 malades de la covid-19 pourraient se retrouver à l'hôpital, dont 2.800 en soins intensifs. "Nous prenons la direction d'un confinement renforcé pour éviter que les soins de santé craquent", a expliqué M. De Croo. "Il arrivera un moment où les médecins devront faire un choix entre les patients. Ils ne le veulent pas, nous ne le voulons pas", a renchéri le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke.

"Ce sont les mesures de la dernière chance", a encore déclaré le Premier ministre. Quant au ministre-président wallon, Elio Di Rupo, il a évoqué un "confinement sans isolement".

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: NOUVELLES MESURES

CONTACTS SOCIAUX

- On ne peut plus inviter qu'une seule personne chez soi. Cette personne est celle avec qui on peut avoir un contact social proche (en dehors de son foyer). À l'extérieur, on pourra continuer à voir 4 personnes avec maintien des distances.

MAGASINS

- Fermeture des commerces non essentiels mais avec une souplesse: ceux qui font de la collecte et livraison à domicile (click & go, vente à emporter) pourront continuer à le faire (mais plus de clients dans le magasin). Les supermarchés restent ouverts, inutile de se ruer vers les magasins, demande le Premier ministre.

TÉLÉTRAVAIL

- Obligatoire (contrôles renforcés)

COUVRE-FEU

- Maintenu comme maintenant (22h-6h)

DÉPLACEMENTS

- Pas de limitation

ECOLES

- Fermeture jusqu'au 15 novembre au moins

Détails

- 12 et 13: suspension des cours (garderie accessible)

- à partir du 16: reprise des cours en présentiel en maternelle primaire et 1er cycle du secondaire

- pour les autres secondaires: hybride entre présence et cours à distance

- Enseignement supérieur: à distance jusque mi-décembre

"Nous surmonterons cette crise si nous nous soutenons les uns les autres et faisons preuve de solidarité. Si nous nous aidons les uns les autres pour respecter ces règles", a déclaré le Premier ministre. "Ensemble, nous sommes plus forts", a-t-il conclu.

COVID 19: où en est l'épidémie ce vendredi 30 octobre ?