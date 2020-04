Coronavirus en Belgique: la commune de Seraing ouvre ses cimetières uniquement le week-end

A Seraing, la ville a décidé de rouvrir les cimetières ce week-end. En cette période particulière, les habitants ressentaient en effet le besoin d'aller se recueillir sur les tombes de leurs proches décédés.

Pour certains, l'attente était longue, très longue. Laetitia, un seau à la main, est retournée sur la tombe de son papa ce dimanche. "Cela nous fait du bien parce qu'on a envie de se recueillir malgré tout. Cela ne fait que deux ans que j'ai perdu mon papa et le savoir avec sa pierre tombale sale, ça m'énervait. On garde nos distances et je vois pas en quoi il y a danger de venir se recueillir dans un cimetière. On est en plein air et on est à distance. On a pensé à prendre nos ustensiles pour nettoyer la tombe. Cela fait du bien", confie-t-elle.

Une imprécision concernant les cimetières

C'est d'ailleurs ce que la plupart des visiteurs ont choisi ce dimanche, nettoyer ou fleurir leurs défunts. Eleonora est, elle aussi, revenue pour la première fois depuis le confinement. "Pour moi, ça faisait long parce que je suis habituée à venir quand même régulièrement sur la tombe de mon époux, et ça me manquait quand même", raconte-t-elle.

"Il y avait une imprécision concernant les cimetières. Dans la liste des déplacements essentiels, il n'y avait pas les déplacements au cimetière. Notre lecture a été de les fermer, vu que personne ne pouvait s'y rendre selon le fédéral", explique Laura Crapanzano, l'échevine des Travaux.

Il y a quelques semaines la fermeture avait divisé les habitants de la commune. Depuis le confinement, le nombre de décès y a plus que doublé et la pression des citoyens pour cette réouverture aussi.

"Le confinement dur tellement que la détresse de ne pas pouvoir venir saluer leurs proches étaient trop grande et on a été interpellé par plusieurs personnes. Nous ne pouvions pas rester sourds", ajoute Patricia Stassen, l'échevine des Infrastructures cimetières.

Pour l'instant les visites ne sont prévues que les week-ends, jour où il n'y a pas d'inhumation. Le collège communal pourrait décider de sa réouverture totale dans les semaines à venir.

