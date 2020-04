Coronavirus en Belgique: la distanciation sociale va "durer jusqu'au vaccin, entre 12 et 18 mois"

Le Dr Philippe Devos, chef des soins intensifs au CHC de Liège et président de l'Association belge des syndicats médicaux (Absym), était invité de la rédaction de Bel RTL ce mercredi matin.

Alors que le Conseil national de Sécurité se réunit ce mercredi pour définir les règles qui dessineront notre société pour les prochaines semaines, nombre de questions restent en suspens. Pour le docteur Philippe Devos, le déconfinement et certaines mesures phares comme la distance physique entre les individus ne seront pas levées d’ici peu.

"En avril, c’est sûr que ça n’arrivera pas. C’est trop tôt. Les hôpitaux pour le moment, on est au pire du pire. On est proche de la pénurie de médicaments. Je vois quelque chose de progressif. On a 40 mesures qui nous empêchent d’avoir la liberté, on ne va pas tout ouvrir d’un coup. Probablement que certaines mesures ne seront jamais levées d’ici le vaccin. La distanciation sociale, le respect d’1 mètre 50 entre les personnes, c’est quelque chose qui va durer jusqu’au vaccin. Les firmes pharmaceutiques annoncent entre 12 et 18 mois."

L'intégralité de l'interview de Philippe Devos