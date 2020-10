Auditoires fermés, compétitions et entraînements sportifs suspendus, couvre-feu de 22h00 à 6h00 du matin sur l'ensemble du territoire... Les gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont clairement durci les mesures annoncées vendredi matin par le comité de concertation afin de faire face à la résurgence de l'épidémie de coronavirus qui touche particulièrement le sud du pays. Ce nouveau tour de vis sera d'application jusqu'au 19 novembre.

La fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de suspendre toutes les compétitions de sports et les entraînements, pour les plus de 12 ans. Cela concerne aussi bien la pratique du sport en intérieur et en extérieur pour les amateurs. Les salles de sports et les piscines sont également fermées jusqu'au 19 novembre.

Le soir, on nous coupe les jambes

Cette décision a été annoncée quelques heures après la conférence de presse du Premier ministre tenue le matin. Celle-ci ne faisait pas encore état d'une telle fermeture. Abasourdi, un moniteur de tennis nous confie son désarroi via le bouton orange Alertez-nous. "Hier matin, on suit avec attention la conférence de presse avec le fédéral où on nous explique toute une série de mesures. On est rassurés dans le sens où les moins de 18 ans peuvent continuer à jouer. Toute la journée, on rassure les gens qui nous ont envoyé des messages en leur disant qu'il y a bien cours. Et le soir, on nous coupe les jambes", soupire-t-il.

Une nouvelle réunion attendue

Aujourd'hui, ce professeur craint pour l'avenir de son travail. Il va devoir annuler de nombreux cours prévus. "J'ai plus de la moitié de mon horaire qui va être scalpée car je donne des cours de tennis à des adultes et à des enfants de plus de 12 ans. On est indépendants. On aimerait savoir si des aides vont être prévues pour nous aussi car des restaurateurs peuvent faire du take-away et de la livraison. Moi, je ne peux pas livrer des cours de tennis à domicile. On nous annonce toute une série de mesures et aucune aide n'a encore été établie", indique-t-il.

Une nouvelle réunion est prévue ce samedi pour mettre en pratique ces nouvelles mesures en fédération Wallonie-Bruxelles, avec le sport et les jeunes, sous la direction de la ministre, Valérie Glatigny. "On attend cette réunion avec impatience", nous confie le moniteur de tennis.