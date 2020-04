Coronavirus en Belgique: la fin d'année scolaire inquiète les enfants, parents et enseignants

À quoi va ressembler la fin de l'année scolaire des élèves de primaire et de secondaire ? Pour l'instant, c'est le flou et cela inquiète certains parents, enfants ou professeurs et directeurs d'écoles, comme Christophe Dechêne, directeur d'une école primaire en région liégeoise. Il a quelques appréhensions : "On n'a pas d'idée précise de ce qui va se passer. Est-ce qu'on va rentrer cette année scolaire ? Personne ne peut le dire."

"Je préfère retourner à l'école", lance Pauline, du haut de ses 7 ans, qui commence à trouver le temps long. Sa grande sœur, Manon, en 3e secondaire, est inquiète pour ses examens : "On ne sait pas trop si il va en avoir, on ne sait pas trop ce qu'il va se passer, c'est un peu tracassant en ce moment."



"Leur faire confiance pour l'année suivante"

Virginie Colette est enseignante dans le secondaire et estime qu'il sera possible de rattraper le retard si l'école rouvre après les vacances de printemps. "Je ne pense pas que 3 semaines vont réellement changer la donne par rapport à une réussite ou pas de l'année. Moi je pense que si on les récupère fin d'année, c'est principalement pour les rassurer, réasseoir les connaissances qui ont été vues et simplement leur faire confiance pour l'année suivante."

Qu'en pensent les parents ? 2/3 sont opposés au maintien des examens de fin d'année. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé par la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel (Fapeo).

Cette enquête menée en ligne indique, sur la base des plus de 4.500 réponses reçues en quatre jours, que 90% des enfants en primaire et en secondaire ont reçu du travail scolaire, essentiellement via des moyens numériques.

Près de 84% des parents doivent aider leur enfant en primaire et 78% en secondaire, souligne la Fapeo. Plus de 30% des élèves de primaire et plus de 63% dans le secondaire ont reçu de nouveaux apprentissages, ajoute la fédération des associations de parents.

Or, la ministre francophone de l'Education Caroline Désir (PS) a permis aux écoles de donner du travail à domicile pour assurer la continuité pédagogique selon des balises précises. Ainsi, le travail devait se faire en parfaite autonomie, sans nouveaux apprentissages, proportionné, en s'assurant que chaque élève dispose du matériel et du soutien nécessaire, avec envoi de support papier par courrier postal si nécessaire, recours aux moyens électroniques pour maintenir le lien social avec et entre élèves autour des travaux proposés, objets d'évaluation formative uniquement (sans cotation).

2 parents sur 3 contre le maintien des examens de fin d'année

Selon la Fapeo toutefois, 88% des élèves ne disposent pas d'un ordinateur personnel en primaire contre 44% en secondaire. Et 86,5% des élèves doivent rendre leurs travaux. Ils sont alors corrigés (34%) et/ou en auto-corrigés (51%) via l'envoi de correctifs. Seuls 26% des travaux sont cotés, selon les résultats de l'enquête.

6 parents sur 10 estiment que ce travail scolaire est source de conflits. Près d'un parent sur 3 s'inquiète pour la réussite de l'année scolaire. Et enfin 2 parents sur 3 se déclarent contre le maintien des examens de fin d'année.

