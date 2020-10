Coronavirus en Belgique: la police appelle à ne pas surcharger les numéros d'urgence de questions liées au Covid-19

La police fédérale a appelé vendredi sur les réseaux sociaux à ne pas surcharger les numéros d'urgence 101 et 112 avec des questions liées aux coronavirus. "Il s'agit davantage d'une demande préventive", a assuré une porte-parole. "Nous constatons qu'il y a toujours de nombreux appels à l'issue du Conseil national de sécurité ou du comité de concertation."



Les personnes qui s'interrogent sur le coronavirus sont invitées à se rendre sur info-coronavirus.be ou à appeler le 0800 14 689. "Ne surchargez pas les lignes d'urgence 101 et 112", demande la police. La centrale d'urgence de Liège a, selon la porte-parole, déjà reçu de nombreuses questions liées au coronavirus au cours de la journée. "Mais il s'agit davantage d'une demande préventive", assure-t-elle. "Il y a toujours de nombreux appels de personnes ayant des questions sur le coronavirus à l'issue du Conseil national de sécurité et du comité de concertation". Les numéros d'urgence avaient également été fortement sollicités lorsque la province d'Anvers avait mis en place des mesures plus strictes.