Coronavirus en Belgique: la police envoie un drone au-dessus des promeneurs pour leur rappeler les consignes

Le coronavirus en Belgique amène les Belges à vivre leur premier week-end de confinement plus ou moins total. Le message des autorités est clair: "Restez chez vous". Mais avec l'arrivée du printemps, cette mesure a un peu plus de mal à passer...

Notre équipe a pu le constater: le Parc du Cinquantenaire était plutôt fréquenté ce samedi. Joggeurs, promeneurs, jeunes ou moins jeunes: tous tiennent à leur sortie. Pour beaucoup de personnes, il est difficile de rester entre 4 murs. "On va essayer, si on rencontre des gens, de garder une distance, de ne pas rester trop longtemps dehors, de ne rien toucher, avec le gel dans la poche. Rester bien conscients du temps durant lequel on parle, ce qu'on touche…", dit une dame avec son enfant dans les bras. "Je regarde un peu l'évolution ici, au cours des jours on voit qu'il y a de moins en moins de groupes", constate un promeneur.

"Il y a beaucoup de gens qui apparemment ne connaissent pas encore les consignes"

La police a cependant dû intervenir dans plusieurs parcs bruxellois car il y a encore trop de rassemblements. "Il y a beaucoup de gens qui apparemment ne connaissent pas encore les consignes, il y a toujours des familles, qui peuvent venir avec leurs enfants, mais pas avec leur belle-famille, et leurs enfants ne peuvent pas jouer avec d'autres enfants. Puis, il y a encore des gens qui font du sport, mais ils ne peuvent pas jouer en groupe, or ils jouent au foot ou au basket à 10 ou à 15 en même temps, et là, on donne des avertissements", nous explique Bruno Vandeput, premier inspecteur principal de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles.

A La Hulpe, le bourgmestre a pris la décision de fermer le parc du château en raison de l'affluence de promeneurs venus, en voiture, jusqu'au domaine.

"On voit bien que les gens n'ont pas l'habitude de voir ça"

Des messages de sensibilisation sont diffusés par les patrouilles de police. Après un avertissement, les récalcitrants se voient dresser un procès-verbal avec une amende pouvant aller jusqu'à 4.000 euros. La surveillance se fait à vélo, en voiture et même par drone. Surgissant au-dessus de leur tête, l’engin vient rappeler à l’oreille des badauds les consignes élémentaires… Et cela a de quoi surprendre. "On voit bien que les gens n'ont pas l'habitude de voir ça, donc ils lèvent la tête, ils écoutent le message, ils respectent les injonctions, donc pour l'instant, tout se passe bien pour nous", confie Denis Van Den Bril, de l'équipe "drone" de la Police fédérale. "Je trouve ça formidable, au moins, la technique est mise à profit pour quelque chose d'intéressant", estime une dame.

La priorité est de rester chez soi. Seuls les déplacements indispensables sont autorisés : c’est à dire pour le travail, les courses et les soins de santé. Un week-end de confinement n’est pas un dimanche sans voiture.

