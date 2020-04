Coronavirus en Belgique: un traçage des données téléphoniques pour le déconfinement

Lors de la présentation du dernier bilan sanitaire de l'Institut de santé publique belge (Sciensano) ce matin, le porte-parole interfédéral Emmanuel André a déclaré : "Nous pouvons doucement réfléchir à comment organiser le déconfinement".

> CORONAVIRUS: les dernières infos

Un groupe d'experts a déjà été nommé il y a quelques jours pour organiser ce déconfinement, dont le rapport sera remis mercredi au gouvernement fédéral. Ce dernier tiendra un conseil national de sécurité vendredi. Différentes mesures y seront sans doute apportées pour lancer et entamer le déconfinement au lendemain du 3 mai, si les chiffres continuent de baisser.

Traçage des données GPS et coordonnées téléphoniques

Ce déconfinement se fera sur du long terme et selon différents paliers car le but est de vivre avec le virus. Parmi les mesures mises en place, il y aura peut-être le traçage des personnes qui auraient été infectées afin de prévenir les personnes avaient qui elles auraient été en contact. Un traçage sur base des données GPS ou des coordonnées téléphoniques.

> CORONAVIRUS: toutes les infos

Le porte-parole interfédéral en charge de la crise du coronavirus Steven Van Gucht parle plutôt d'une campagne de sensibilisation : "On pense à des systèmes avec lesquels on peut avertir les gens qui ont eu un contact suspect et donc ont possiblement été contaminés". En ayant connaissance de cette information, la personne pourra être plus prudente dans ses contacts avec d'autres et être attentive à l'émergence de symptômes selon Steven Van Gucht. Le virologue précise qu'il s'agirait d'un système anonyme. "Ce sera très important de respecter la vie privée, ça doit être légal. Donc on fait attention à ces aspectes, bien sûr".