Coronavirus en Belgique: le retour des tests pour asymptomatiques entraîne un changement de la règle de la quarantaine

7, 10, 17 ou 14... combien de jours dure la quarantaine ? Cela change encore à partir de lundi, annonce Le Soir ce matin, puisque les asymptomatiques seront à nouveau testés. Voici le mode d'emploi.

La règle de la quarantaine change à nouveau, puisque les asymptomatiques, c’est-à-dire les personnes qui ont eu un contact avec une personne contaminée par le covid-19, mais qui ne présentent pas de symptômes de la maladie, seront à nouveau à partir du lundi 23 novembre. Elles ne l'étaient plus depuis un mois.

La quarantaine qui leur est imposée est donc une nouvelle fois modifiée. Les personnes asymptomatiques devront aller se faire tester 7 jours après avoir eu un contact avec une personne contaminée, nous apprend Le Soir ce mercredi.

Que faire si le centre de traçage vous appelle, mais que vous n'avez pas de symptômes ?

Voici un exemple pour bien comprendre : le centre de traçage vous appelle ce mercredi, et vous annonce que lundi, vous avez été en contact avec un collègue contaminé. Vous restez chez vous, et vous allez vous faire tester lundi prochain, soit 7 jours après le contact.

Plus besoin de passer par votre généraliste : il suffit de se rendre sur le site Ma santé.be et de prendre un RDV dans un centre de tests. Sur le site, vous pourrez également télécharger votre certificat de quarantaine en attendant le test et ses résultats.

Il faut alors attendre ses résultats, avant de pouvoir interrompre sa quarantaine.

Et si vous avez des symptômes ?

Si en revanche, vous avez des symptômes, C'est la règle du "7+7" qui s'applique : vous vous faites tester directement. Si les résultats sont positifs, vous restez 7 jours à la maison. Si vos symptômes n'ont pas disparu après 7 jours, vous restez 7 jours de plus en quarantaine.

