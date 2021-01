Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, était l’invité de la matinale de Bel RTL. Interrogé par Fabrice Grosfilley, il a précisé le calendrier de la campagne de vaccination en Belgique.



La campagne de vaccination est véritablement lancée cette semaine: "La vaccination sera organisée dans 81 maisons de repos en Wallonie, 51 à Bruxelles. Toute la logistique est prête", dit le ministre. La phase de test est jugée satisfaisante par les autorités : "On a observé des effets secondaires très limités comme prévu, donc je crois que tout se passe bien".

Sur le calendrier, il indique que l’objectif est de vacciner l’ensemble des résidents et du personnel des maisons de repos en janvier et février. Pour le reste, d’autres institutions collectives de soin suivront. Ensuite, le vaccin sera proposé aux professionnels de soins de santé en première ligne, puis tout le personnel des hôpitaux, et ainsi de suite.

Le suivi et l’évolution de la vaccination en Belgique se fera via la plateforme Vaccinnet : "On peut suivre le nombre exact des personnes qui ont été vaccinées", détaille Frank Vandenbroucke.

