Coronavirus en Belgique: la vie des sans-abri très affectée par les mesures du gouvernement

Cette période de confinement fragilise encore plus les personnes précarisées. Plusieurs structures qui les accueillent d'habitude sont fermées. Celles qui restent ouvertes voient le nombre de leurs bénéficiaires fortement augmenter. Les professionnels accueillent aussi d'autres types de publics. Illustration à Saint-Gilles avec Nicolas Lowyck et Nathan Gerlache.

Une soupe et un peu de chaleur humaine pour une file toujours plus longue. Julien vient ici depuis des années. Il n’avait jamais vu tant de monde. "Ca augmente chaque fois. Moi, pour l'instant, je pense plus à ceux qui sont à l'hôpital. Les enfants, les jeunes, tout. Et encore merci aux infirmières."

Des travailleurs au noir que l’employeur ne paie plus

Avant, ils étaient une quarantaine de sans-abri du quartier. Depuis le début de la crise, ils sont 2 fois plus. Des travailleurs au noir que l’employeur ne paie plus, ou des travailleuses issues de trafics sexuels, comme Sarah. "Je suis en train de chercher un studio. Mais pour les visites, c'est très compliqué. J'essaye d'en avoir par téléphone mais c'est souvent des réponses négatives. On me dit "non, il y a le coronavirus, on ne va pas prendre le risque pour des visites. Mais moi, j'essaye le plus possible de trouver un logement. C'est mon but principal maintenant."

L'argent liquide mendié pas accepté en magasin

Pour ces personnes aussi, les nouvelles mesures en vigueur ont des répercussions. "Si quelqu'un te donne de l'argent, tu vas dans un supermarché, on te le refuse", explique Lionel, sans-abri. "Donc si tu as vraiment faim, tu n'as pas de chance. Moi, heureusement, j'ai une carte de banque. je suis un privilégié de la rue, mais ce n'est pas le cas de tous le monde."

Le premier contact est assuré par Juliette. Le seul instant de la journée où elle est encore éducatrice. Plus tôt dans la matinée, elle vient en aide aux cuisiniers. "On est parfois obligés de dire non à certaines personnes. Il arrive un moment où on ne sait juste plus donner à manger. On a plus la quantité nécessaire."

"Cette crise nous renforce. On est une équipe puissante"



Ce centre de jour n’accueille plus les sans-abri, question de sécurité. Les repas se donnent à l’entrée. Le réfectoire est reconverti en grande cuisine.

Pour les équipes, la semaine qui arrive s’annonce encore plus chargée. Mais pas de quoi les décourager. "C'est vraiment une motivation de venir ici. Pour les autres, mais aussi pour l'équipe", explique Linda, assistante sociale. "On est encore plus forts, cette crise nous renforce. On est une équipe puissante."

Chaque jour, 80 repas sont distribués par ce centre, l’un des derniers encore en activité.

