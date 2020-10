Coronavirus en Belgique: le baromètre toujours pas disponible, comment l'expliquer?

Le "baromètre" qui doit régler l'adoption de mesures sanitaires en fonction de l'évolution de l'épidémie se fera encore attendre. Le gouvernement veut d'abord stabiliser la situation avant d'adopter cet instrument.



Le comité de concertation s'est concentré jeudi soir sur les nouvelles mesures de restriction et n'a pas eu le temps d'approuver le baromètre déjà reporté à deux reprises. "Quand on est dans la tempête, il faut d'abord en sortir", a souligné le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke. "L'idée n'est pas abandonnée. Après les mesures d'aujourd'hui, le premier défi sera de définir comment on en revient à un temps normal, ce qui sera un marathon. Dans ce cadre, un baromètre sera utile", a-t-il ajouté.

Les experts du Celeval travaillent à un "baromètre de l’épidémie", qui concernera les niveaux national, régional et provincial. Ce baromètre fonctionnera selon un système de paliers : "Plus la situation s’aggrave, plus des mesures de restriction doivent être prises. Les autorités, les professionnels et les citoyens pourront ainsi mieux appréhender l’évolution de l’épidémie. Ce baromètre sera repris comme référence dans les conférences du centre de crise qui auront lieu trois fois par semaine", avait indiqué Sophie Wilmès en septembre dernier.

COVID 19 Belgique : où en est l'épidémie ce vendredi 23 octobre?

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: LES NOUVELLES MESURES