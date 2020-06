Coronavirus en Belgique: le Brabant wallon reste la province la moins touchée

(c) Belga

Le coronavirus en Belgique présente des différences géographiques. La Flandre est davantage touchée que la Wallonie. Mais on observe des écarts notables entre provinces et entre communes comme le montrent les chiffres collectés par l'institut de santé publique belge, Sciensano. Ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils concernent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testés positivement au virus SARS-Cov-2. Au début de l'épidémie, de nombreux citoyens présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invités à rester chez eux sous surveillance de leur médecin traitant. On ne sait pas si ces personnes ont/ont eu le coronavirus ou pas. L'infection ne pourrait être confirmée après la maladie que par un test sérologique qui détectera la présence d'anticorps développé par le système immunitaire.

Précision: il s'agit du nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie. La majorité parmi ceux-ci est désormais guérie (et très probablement immunisée).

Comme on peut l'observer, le nombre de cas confirmés reste extrêmement faible au regard de la population globale de chaque province.

CORONAVIRUS: CAS CONFIRMÉS PAR PROVINCE

(En pourcentage de la population totale de la province)

Limbourg 6549 0,74%

Liège 7042 0,63%

Flandre occidentale 0,57%

Anvers 8478 0,45%

Bruxelles 6236 0,51%

Hainaut 6821 0,51%

Luxembourg 1443 0,50%

Flandre orientale 6831 0,49%

Brabant Flamand 5483 0,47%

Namur 2341 0,47%



Brabant wallon 1511 0,37%