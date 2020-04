Coronavirus en Belgique: le centre de crise explique le rôle clé du masque dans le plan de déconfinement

Le masque devient un élément du bon sens civique, a indiqué Benoît Ramacker, porte-parole du Centre de crise, lors du point presse de samedi sur le Covid-19.



La meilleure garantie, dans la perspective d'un plan de déconfinement réussi, est avant tout "le comportement responsable de chacun d'entre nous", a-t-insisté. "Notre comportement et notre sens civique déterminent la courbe aujourd'hui comme demain. Un masque buccal deviendra désormais un élément de bon sens civique. En portant ce masque, vous vous protégez mais vous protégez surtout les autres de ce virus. C'est pourquoi le port du masque est fortement recommandé dans les espaces publics et, dans plusieurs endroits, il sera rendu obligatoire à partir du 4 mai: dans les transports publics, au travail lorsque la distance physique ne peut pas être respectée ou dans les écoles pour les enfants qui ont plus de 12 ans et pour le personnel", a-t-il précisé.

