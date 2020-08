Coronavirus en Belgique: le centre de crise met en garde contre "les fausses informations qui circulent"

Le centre de crise a tenu son habituelle conférence de presse pour communiquer l'évolution de l'épidémie dans notre pays. Les autorités en ont profité pour mettre en garde la population sur de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, affirmant que le coronavirus n'est qu'une invention.

"Beaucoup de gens en ont assez du coronavirus. Il y a une tendance à rechercher et critiquer les coupables et toutes les mesures qui sont prises. Certains qui sont fatigués des mesures en viennent même à douter de la dissémination du virus et de la gravité de l’infection. De nombreuses idées fausses circulent et la théorie du complot vit de belles heures", a indiqué la porte-parole Frédérique Jacobs.

Elle a mis en garde la population contre ces fausses rumeurs rappelant que le virus était présent et dangereux. "Toutes ces réactions sont compréhensibles car le virus est invisible. Mais cette crise est bien réelle et nous devons résoudre ensemble ce problème", a-t-elle précisé.

Des nouvelles infections dans toutes les classes d'âge

Le centre de crise a rappelé l'importance de respecter les mesures et gestes barrières. Les jeunes, qui peuvent se sentir moins en danger face au virus, doivent également veiller au respect de toutes ces règles. "Ils peuvent transmettre le virus", a insisté Frédérique Jacobs.

Le nombre de nouvelles infections est en hausse. Cette augmentation est visible dans presque toutes les provinces. De nouveaux cas émergent dans tous les groupes d’âge, précise Sciensano.