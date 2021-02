Coronavirus en Belgique: le code rouge prolongé dans les écoles, "souhait" d'un retour en présentiel avant Pâques

La ministre de l'Education, Caroline Désir (PS), a décidé mardi en concertation avec les experts sanitaires et les acteurs de l'école de prolonger jusqu'au 26 février prochain au moins le code rouge appliqué à tout l'enseignement obligatoire.



Au retour de leurs vacances de Carnaval, les élèves de maternelles, de primaires et de secondaires reprendront donc les cours selon les modalités actuelles, à savoir 100% de présentiel jusqu'à la fin du 1er degré du secondaire, et en hybridation 50/50 au-delà. "Cette solution s'inscrit dans une optique de prudence sanitaire", justifie la ministre qui ouvre toutefois mardi la perspective d'un retour à un enseignement en présentiel pour les élèves du secondaire avant Pâques si la situation sanitaire le permet. "Mon souhait est de permettre, le plus rapidement possible, et au moins partiellement avant le congé de Pâques, le retour à 100% en présentiel d'un maximum d'élèves dans des conditions optimales de sécurité", affirme Mme Désir dans une circulaire adressée mardi à toutes les écoles. "Je ne dispose pas encore d'indications suffisamment claires pour m'engager sur une date ni sur des modalités, mais un nouveau contact avec les experts est prévu à la sortie du congé de Carnaval afin d'aborder avec eux un schéma de sortie progressive de l'hybridation".

Le code rouge en détails

Voici les informations détaillées sur ce qu'implique le code rouge dans l'enseignement. Ces informations sont disponibles sur le site internet officiel de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dans l'enseignement fondamental ET secondaire :

Toutes les activités impliquant des contacts entre adultes (activités de groupe, conditions d'entrée des parents dans l'école, inscriptions, jurys, etc.) doivent être limitées à l’exception des délibérations, conseils de participation ou d’échanges avec les parents qui peuvent se faire en présentiel si aucune alternative à distance n’est possible

Les activités en dehors de l’école sont suspendues pour éviter les contacts avec d’autres groupes. Mais une classe peut quitter l’enceinte de l’école pour une activité dans le voisinage

La distance physique doit être respectée dans les locaux partagés par les membres du personnel. Le port du masque est obligatoire. Les locaux doivent être aérés régulièrement et obligatoirement pendant les pauses et entre les heures de cours

Il est recommandé de réduire le nombre d'implantations fréquentées par les membres du personnel dont la charge est fragmentée.



Dans l'enseignement fondamental :

Les élèves doivent apporter leur repas et doivent manger avec leur groupe-classe. Dans l’enseignement maternel, les cantines fonctionnent normalement

Dans le maternel, les cours de psychomotricité (et les cours de natation) fonctionnent normalement. Au niveau primaire, les activités sportives et les cours d’éducation physique (dont les cours de natation) sont maintenus. Dans la mesure du possible, les activités en plein air doivent être privilégiées

En cas de fermeture de classe ou d’école, des apprentissages à distance peuvent être organisés dans le primaire. Les élèves mis en quarantaine doivent faire l’objet d’une attention particulière de la part des enseignants.



Dans l'enseignement secondaire :

Les élèves doivent apporter leur repas. Les repas sont pris dans des locaux adaptés, entre membres du groupe classe et avec respect de la distance sociale entre chaque élève. Plusieurs classes peuvent manger dans le même local si la distance est respectée