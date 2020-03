La Fédération Wallonie-Bruxelles s'apprête à ouvrir de nouvelles places pour accueillir les victimes de violences conjugales. Le confinement aggrave le phénomène. En France, on note une augmentation des plaintes : +32% en dix jours. Les associations expliquent: fuir un compagnon violent en cette période est extrêmement compliqué.

La vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Billy Joe Saunders a fait scandale. Le champion du monde de boxe britannique y montrait comment mettre KO sa compagne tout en frappant dans un sac de frappe. Quelques heures plus tard, il s'est excusé dans un tweet.

Cette polémique touche un point sensible en cette période de confinement: en France, la police et la gendarmerie ont constaté une augmentation de 32% en une semaine du nombre de cas de violences conjugales.

Il tape dessus tous les jours

En Belgique, nous n'avons pas encore de chiffre sur le sujet, mais des témoignages nous sont parvenus. Une mère nous a par exemple téléphone. Elle se dit affolée par l’attitude de son fils envers sa compagne. "Comme ici il ne peut plus sortir, qu'il n'y a plus les boites de nuit et tout ça, il tape dessus tous les jours. Elle dit que c'est parce qu'il y a le confinement, qu'il ne peut plus bouger, donc elle l'excuse encore. Elle fait comme si de rien n'était en fait, je pense qu'elle a peur. Comme j'ai peur que ça ne dégénère encore plus, je n'ose rien lui dire", nous a confié cette dame.

Tout ce qu'il fait au quotidien va être multiplié par mille

Selon plusieurs associations, le confinement sert d’excuse aux bourreaux pour multiplier les violences. "Imaginez que s'ils travaillent ou sont à l'extérieur une partie de la journée, ça laisse un espace de respiration à la conjointe. S'il est là 24H sur 24, tout ce qu'il fait au quotidien va être multiplié par mille", a expliqué Josiane Coruzzi, de l'ASBL Solidarité femmes et refuge pour femmes victimes de violences.

La réponse des autorités

Autre problème : les maisons d’accueil sont elles aussi confinées. Pour accueillir les victimes, de nouvelles places d'accueil doivent être trouvées. C’est la mission d’une task force lancée ce week-end. "À Bruxelles on sait qu'une cinquantaine de chambres d'hôtel seront disponibles si les maisons d'accueil venaient à saturation. En Fédération Wallonie-Bruxelles, on continue à chercher des bâtiments qui pourraient faire aussi d'offre pour les femmes", nous a indiqué Bénédicte Linard, ministre des Droits des femmes.

Un groupe de travail interministériel se rassemble jeudi prochain pour mieux réprimer ce genre de faits.

En cas de violences conjugales, un numéro à retenir : le 0800.30.030.

