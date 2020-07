Coronavirus en Belgique: le Conseil national de sécurité va-t-il se réunir plus tôt que prévu?

Sur base de la situation à Anvers notamment, des experts estiment que le Conseil national de sécurité doit se réunir plus souvent. Le prochain CNS a été fixé à vendredi prochain. Pour certains experts, c'est trop tard. Vu l’évolution de l’épidémie de coronavirus, ils appellent le monde politique à ne plus attendre.

Parmi ses experts, on retrouve l'infectiologue Erika Vlieghe, qui préside le groupe chargé de la stratégie de sortie du confinement (GEES). Pour elle, la situation doit être évaluée au jour le jour dès ce week-end. Autre avis d’expert, celui d’Emmanuel André, l’ancien porte-parole interfédéral de la lutte contre le nouveau coronavirus. Il parle tout simplement de nouvelle vague de l’épidémie en Belgique.

Nous avons contacté les services de la Première ministre Sophie Wilmès. Ils nous expliquent qu’il y a déjà des réunions prévues avant vendredi prochain pour préparer notamment le Conseil national de sécurité. Ils nous expliquent encore que la date de ce prochain CNS n’est pas figée dans le marbre.

Sans Erika Vlieghe

Une chose est sûre, Erika Vlieghe n'y participera pas. Elle ne siégera plus au CNS, mais restera la présidente du GEES. Comme explication, elle revient sur la manipulation de ses propos par le ministre-président flamand Jan Jambon, qui a expliqué qu’elle était favorable au maintien de la bulle de contact à 15 personnes, ce qu’elle n’a jamais dit. Cette scientifique explique plus généralement qu’il y a des tensions entre les experts et le monde politique. Elle l’a indiqué sur BEL RTL. "Ce n’est pas un secret qu’il y a des tensions. Dernièrement, les réunions sont devenues des lieux où il y avait des irritations sur les communications. J’aimerais ramener de la sérénité en faisant ce geste-là. Je donnerai toujours des conseils et j’expliquerai, puis ce sera aux politiques de prendre des décisions."

La ministre de la Santé Maggie De Block souhaite aussi que le CNS se réunisse plus tôt

La ministre de la Santé publique, Maggie De Block (Open Vld), souhaite que le prochain Conseil national de sécurité (CNS) se réunisse plus tôt que vendredi prochain, a indiqué samedi son porte-parole Peter Poulussen.



"La ministre est très inquiète, surtout à propos de la situation à Anvers", a expliqué M. Poulussen, renvoyant au nombre de nouveaux cas de Covid-19 qui augmente plus vite dans la province d'Anvers que dans le reste du pays. Selon le porte-parole, Mme De Block estime qu'il ne faut pas attendre vendredi avant de réunir le CNS, comme c'est prévu pour le moment. Elle plaide pour une réunion en début de semaine "pour évaluer la situation et prendre éventuellement de nouvelles mesures".