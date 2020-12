Les ministres des différents gouvernements du pays n'ont pas réussi hier à s'accorder sur un couvre feu commun. Les horaires sont donc toujours différents d'une région à l'autre, avec des subtilités pour le réveillon de Noël.

Selon les régions, la règle du couvre-feu diffère. En Flandre, le couvre-feu s'étend de minuit à 5h du matin. À Bruxelles, il entre en vigueur à 22h et se termine à 6h. En Wallonie, les horaires sont les mêmes qu'en région bruxelloise mais une exception existe. Le 24 décembre, les Wallons sont autorisés à sortir jusque minuit.

La question du couvre-feu était sur la table du Comité de concertation mais la Flandre a refusé une harmonisation. Pour les autorités du nord du pays, les mesures sont déjà très strictes. "Si on organisait le couvre-feu de 22h au lieu de minuit, ce serait encore plus dur pour les gens qui sont seuls et qui invitent des gens chez eux. Les invités auraient dû partir à 21h, ce serait trop dur", a indiqué le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.

Un manque d'accord regretté

Pendant les fêtes, il faudra donc moins se dépêcher en Flandre. Le manque d'accord entre les Régions est regretté par les Francophones. "Ça n'aurait pas été plus mal d'harmoniser les couvre-feux dans les régions. Il n'y avait pas de volonté du gouvernement flamand pour cela. C'est peut-être dommage pour la lisibilité et la compréhension", a souligné Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour le virologue Marc Van Ranst, c'est une occasion manquée. "Ce sont deux heures où l'on aurait pu éviter d'avoir des gens sur la route et éviter la fête. Cela aurait aidé", a-t-il soufflé sur le plateau de VTM.

Les contrôles seront renforcés durant les fêtes. La mesure sera réévaluée à la mi-janvier.

