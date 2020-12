Coronavirus en Belgique: le double droit passerelle est prolongé en janvier

Le Conseil des ministres a approuvé vendredi matin un arrêté royal prolongeant le double droit passerelle de crise pour le mois de janvier, a annoncé le cabinet du ministre des PME et des Indépendants, David Clarinval, dans un communiqué.



Comme annoncé en début de semaine, un nouveau droit passerelle verra le jour en 2021. Celui-ci sera basé sur deux piliers. Le premier concerne les indépendants confrontés à une interruption complète de leurs activités en raison d'une mesure prise par une autorité publique et entre en vigueur le 1er février. Le deuxième concerne les indépendants de tous secteurs impactés économiquement par la crise et entra en vigueur le 1er janvier. L'arrêté royal adopté vendredi permet au double droit passerelle de continuer à s'appliquer en janvier, en attendant l'entrée en vigueur du premier pilier du nouveau dispositif en février, selon M. Clarinval (MR).

Covid-19: où en est l'épidémie en Belgique ce vendredi 11 décembre ?