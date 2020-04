Coronavirus en Belgique: 13 pages de nécrologie dans le journal régional, le Limbourg est la province la plus touchée

Le coronavirus en Belgique a fait plus 1.000 décès en Belgique. Les chiffres montrent que le Limbourg est la province la plus touchée. Plusieurs explications sont avancées par nos confrères de 7sur7.

Le Limbourg compte 2.231 cas d'infection avérée au nouveau coronavirus. Le quotidien Belang Van Limburg a calculé que 15% des patients décédés en Belgique venaient du Limbourg alors que la province ne représente que 7,6% de la population belge. Le journal régional a publié samedi 13 pages de nécrologie, plus du double que d'habitude.



Selon des informations communiquées par nos confrères de 7sur7, le fait que le Limbourg soit plus touché s'explique par plusieurs raisons. L'Italie du nord serait une destination particulièrement prisée par les Limbourgeois. De plus, ils privilégieraient également les voyages de groupe, favorisant ainsi la transmission du virus.

Autre raison avancée par nos confrères et évoquée par Raf Terwingen, le bourgmestre de Maasmechelen, de nombreux Limbourgeois travaillent aux Pays-Bas et effectuent donc, chaque jour, les déplacements entre la Belgique et les Pays-Bas.

Aujourd'hui, on sait que la méthode choisie parles Pays-Bas est de favoriser l'immunité collective plutôt que le confinement total de la population. Le gouvernement néerlandais a instauré des mesures mais refuse pour l'instant de confiner la population. "Les Limbourgeois en ont peut-être été victimes", écrit 7sur7 dans ses colonnes.

Il ne s'agit cependant que des hypothèses à l'heure actuelle qu'il est difficile de vérifier avec précision.

Les autres régions risquent-elles de subir le même sort

Les virologues ne s'attendent pas à ce que les autres provinces belges "rattrapent" celle du Limbourg, qui apparaît comme la plus endeuillée par l'épidémie du nouveau coronavirus.

Cette situation est certainement "liée à la présence de foyers épidémiques en début" de pandémie mais, depuis, les mesures de confinement ont été appliquées de manière uniforme à tout le pays, a expliqué samedi Emmanuel André, porte-parole interfédéral Covid-19. Il n'y a donc aucune raison pour que les autres provinces rattrapent le Limbourg.

Les autres régions risquent-elles de subir le même sort? Les porte-paroles interfédéraux du Covid-19 ne le pensent pas. "Les mesures sont appliqués à l'ensemble des provinces donc nous attendons une baisse sur l'ensemble" du territoire, a souligné Emmanuel André samedi lors du point presse quotidien du SPF Santé publique et du Centre de crise.

